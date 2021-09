Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Romania va avea, din 2022, Agentia de Calitate si Marketing a Produselor Agroalimentare, ce are ca scop promovarea si garantarea faptului ca produsele traditionale romanesti sunt autentice. "Continuam…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sustine, marti o conferinta de presa, cu tema promovarii produselor agricole si alimentare romanesti. Potrivit ministerului de resort, printre subiectele ce vor fi abordate in cadrul conferintei se afla: schemele de calitate pentru produsele…

- Productia de cereale a depasit 15milioane de tone, graul si orzul inregistrand anul acesta cifre-record, de 11,4 milioane de tone, respectiv 1,9 milioane de tone, a declarat, Adrian Oros, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la sediul ministerului.…

- Productia totala de porumb boabe se va situa in acest an in jurul valorii de 13,7 milioane de tone, iar cea de floarea-soarelui la 3,2 milioane de tone, dupa cum arata primele estimari realizate la aceste culturi, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros."In ceea ce priveste…

- Productia totala de porumb boabe se va situa in acest an in jurul valorii de 13,7 milioane de tone, iar cea de floarea-soarelui la 3,2 milioane de tone, dupa cum arata primele estimari realizate la aceste culturi, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros.…

- Secretarul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura a Camerei Deputaților, deputatul Vasile Toma, saluta anunțul ministrului Agriculturii, Adrian Oros, prin care fermierii au fost anunțați ca pot accesa in urmatorii 2 ani suma de 150 de milioane de euro. „Sarbatorim normalitatea! Schema…

- Fermierii mai pot depune, pana in data de 9 august, cereri pentru sustinerea activitatii din sectorul bovin, in contextul crizei Covid-19, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, subliniind ca este vorba de un sprijin de 225 milioane de euro, informeaza Agerpres.…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, neaga faptul ca o parte dintre actualii miniștri ar putea sa ramana in scurt timp fara funcții. Intr-o conferința de presa susținuta de președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, la Pitești, acesta a fost intrebat daca Adrian Oros, ministrul…