Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban: „Obiectivul principal este sa folosim cat mai eficient cele 30 de miliarde pentru investiții și reforme in domeniul infrastructurii, mediului, digitalizarii, educației, in domeniul irigațiilor, in domeniul energiilor verzi. Negocierile vor continua și suntem optimiști ca Romania va pune…

- Comisia Europeana a acceptat construirea de autostrazi prin PNRR, cu condiția unei puternice componente pentru protecția mediului. Comisia Europeana a acceptat posibilitatea de finanțare a construirii de Autostrazi in Romania și prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența) dar cu condiția…

- Comisarul european Adina Valean a aratat joi seara la Digi24, in contextul anunțului privind sprijinul Comisiei Europene pentru dezvoltarea infrastructurii din Romania, cum trebuie gandite autostrazile pentru a putea fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența.

- CE a acceptat și finanțarea prin PNRR a autostrazilor din Romania Adina Valean. Foto Agerpres Comisia Europana a acceptat sa finanțeze construirea de Autostrazi în România și prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența) dar cu condiția ca proiectele sa fie bine pregatite…

- „Chiar ma bucur ca face si PSD un proiect de buget alternativ, saptamana viitoare, ca numai asa pot oamenii sa vada pe bune diferenta. Ii cer domnului Ciolacu (autorul anuntului) ca, atunci cand va iesi in public cu treaba asta, sa prezinte toate cifrele in detaliu, fix cum ar fi un buget adevarat,…

- ”Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut astazi o prima discutie cu vice-presedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, principalele teme abordate fiind legate de situatia bugetara a Romaniei, precum si de prioritatile strategice avute in vedere de catre guvern pentru relansarea economica…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri seara, prioritatile pentru urmatoarea sedinta de Guvern, care va avea loc saptamana viitoare. Printre lucrurile care trebuie finalizate inainte de sfarsitul anului sunt prelungirea masurilor active si a programului IMM Invest, pana la 30 iunie 2021, dar si realizarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat ca Planul National de Relansare si Rezilienta se afla "intr-o faza de negociere informala" si daca vor fi necesare modificari, se va dezbate acest lucru. "Ministerul Fondurilor Europene, practic, organizeaza procesul de absorbtie…