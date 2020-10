Stiri pe aceeasi tema

- Romania a atras in acest an fonduri europene pentru agricultura de peste doua miliarde de euro, bani care initial au fost acordati din bugetul de stat, urmand sa fie rambursati la inceputul anului viitor de Comisia Europeana, a declarat, vineri, ministrul de resort, Adrian Oros, intr-o conferinta de…

- ”Nu vom permite anul acesta o creștere a cheltuielilor bugetare”, a declarat la RFI ministrul Finanțelor Florin Cițu. El precizeaza ca daca PSD și aliații sai din Parlament decid marți majorarea pensiilor cu 40%, PNL se va adresa CCR, care ”este imparțiala și va folosi Constituția in a judeca”. Florin…

- ”Nu vom permite anul acesta o creștere a cheltuielilor bugetare”, a declarat la RFI ministrul Finanțelor Florin Cițu. El precizeaza ca daca PSD și aliații sai din Parlament decid marți majorarea pensiilor cu 40%, PNL se va adresa CCR, care ”este imparțiala și va folosi Constituția in a judeca”. Florin…

- Florin Cîțu se întreaba în contextul eventualei majorari a pensiilor cu 40% dorite de PSD, într-o discuție la rfi.ro ”de unde atâta tupeu și atâta cinism? Au încercat sa arunce România în aer ani de zile, i-am oprit și vad ca tot nu se potolesc…

- Adrian Oros a declarat ca guvernul liberal a suplimentat cu 3,45 miliarde de lei bugetul MADR pentru compensarea pierderilor in agricultura, iar prin Programul Național de relansare economica, 6 miliarde de euro se vor investi in irigații, dezvoltare și cercetare, astfel incat industria alimentara din…

- Bugetul Ministerului Agriculturii marit cu 3,44 miliarde lei la rectificare Foto: Arhiva. Rectificarea bugetara adoptata de guvern ofera toate resursele financiare pentru ca România sa treaca cu bine peste actuala criza, care este una fara precedent, a declarat Ministrului Agriculturii,…

- Bulgaria se asteapta la un surplus bugetar de 1,5% din PIB, in scadere aproape la jumatate din cauza pandemiei Bulgaria se asteapta sa inregistreze un excedent fiscal de 1,5% din PIB in primele sapte luni din acest an, fata de un surplus de 2,8% in perioada similara din 2019, a anunțat Ministerul de…

- Victor Negrescu: Am pierdut la negocierile din weekend 5 miliarde Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca in urma Consiliului European suma care va reveni Romaniei este de 79,9 miliarde de euro, bani care vor fi utilizați pentru relansare economica, dar și pentru marile proiecte de infrastructura.…