Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii care detin in prezent animale din specia bovina in bazele de date vor primi in acest an un sprijin financiar mai consistent sub forma unui ajutor Covid, in timp ce pentru animalele raportate la anul 2013, data istorica prevazuta in regulament dupa care se acorda Ajutorul National Tranzitoriu…

- Cele mai multe focare de pesta porcina africana sunt in judetul Gorj Arhiva foto: Agerpres. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Realizator: Cele mai multe focare de pesta porcina africana de la noi din țara sunt în județul Gorj, iar fermierii risca sa nu își poata vinde mieii…

- Peste 100 de cadavre de mistreti ucisi de pesta porcina africana au fost descoperite, in ultimele zile, in paduri din judetul Arad, de doua ori mai multe decat in tot anul 2020, iar autoritatile se asteapta la un "val de mortalitate", aratand ca vanarea "la goana" a animalelor, o metoda considerata…

- Ministrul Agriculturii, despre limitarea numarului de porci in gospodarii: „Daca nu respectam niște reguli dure nu vom scapa niciodata de aceasta pesta porcina africana” Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a recunoscut faptul ca ordinul privind biosecuritatea in ferme este unul…

- Un focar de pesta porcina a fost confirmat la o crescatorie de suine din Teremia Mare. Au fost stabiilte o zona de protectie si una de supraveghere, din ultima facand parte si patru localitati din Serbia. Astazi a fost convocata o ședința a Centrului Local de combatere a Bolilor, dupa ce in data de…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, vineri, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Florin Citu si ministrii propusi de PNL in cabinet. Este vorba de ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finantelor, Alexandru…

- La finalul lui 2020 existau in județ 12 focare de pesta porcina la porcul domestic și 19 cazuri la mistreț, a explicat directorul DSVSA Mureș, Lucian Goga. El a adaugat ca doar proprietarul unui porc, afectat de pesta (din Craiești) a fost despagubit cu 2200 lei, toți ceilalți deținand porci necrotaliați,…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba solicita crescatorilor de porci sa respecte cu strictețe masurile de prevenire a raspandirii imbolnavirilor cu pesta porcina africana (PPA), deoarece exista risc crescut de propagare a virusului, in anumite zone din județ, in…