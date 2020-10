Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a finalizat plata rentei viagere agricole aferente anului 2019, suma totala platita catre cei 37.532 de rentieri ridicandu-se la 46,75 milioane de lei, a anuntat, miercuri, APIA. "In perioada urmatoare, dar nu mai tarziu de 30 noiembrie…

- Toate ambitiile Uniunii Europene legate de Green Deal sunt necesare, pentru ca suntem datori sa facem o agricultura durabila si responsabila, insa exista pericolul cresterii preturilor pentru consumatori daca vom impune exigente foarte mari, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- „Am aici situatia finala privind ajutorul de stat acordat pentru culturile infiintate in toamna anului 2019 afectate de seceta. Banii au ajuns in conturile fermierilor. Sunt 27.861 de beneficiari. S-au platit 850 milioane lei, iar suprafata afectata a fost 1.116.860 hectare. Banii au intrat in conturile…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat, joia trecuta, ca de vineri, 18 septembrie 2020, a inceput plata ajutorului de stat pentru fermierii ale caror culturi agricole au fost afectate de seceta. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 517, ediția print ”De maine, 18.09.2020, demaram plata…

- Ordonanta de urgenta privind despagubirile acordate fermierilor afectati de seceta a plecat la Ministerul Finantelor, iar fermierii se pot inscrie la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) cu cererile de plata in zece zile de la publicarea Ordonantei, a afirmat astazi ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a afirmat ca este suficient grau atat in tara pentru consumul intern cat si la nivel mondial, astfel ca nu se asteapta la o crestere a pretului painii. Productia medie la grau in acest an este de 2,9 tone pe hectar, in scadere cu 40- fata de 2019, cand regimul precipitatiilor…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va elabora un proiect de act normativ pentru introducerea unui mecanism bancar de amanare a ratelor pentru fermieri, a anuntat, marti, ministrul de resort, Adrian Oros."Cu bancile am avut doua runde de intalniri si in care incercam sa elaboram…

- Guvernul a decis, in sedinta din 22 iulie, sa suplimenteze cu 101,9 milioane de lei fondurile care vor fi acordate fermierilor in baza unei scheme de ajutor de stat privind reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…