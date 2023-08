Stiri pe aceeasi tema

- Cearta lui Puya cu oamenii de la paza, pe motiv ca nu ii lasau pe spectatori sa se manifeste, a fost surprins de un fan care a postat imaginile pe TikTok, strangand peste 1.6 milioane de vizualizari. Clipul video in care Puya se supara pe cei de la paza și le cere sa nu […]

- O explozie a avut loc luni dimineața, 14 august 2023, in jurul orei 9.44, la Costinești. Incidentul s-a produs in Marea Neagra, la digul din... The post Explozie la digul din Costinești. „Posibil sa fie o mina marina“. Este cautata o a doua mina appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Incidentul a avut loc intr-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. Femeia in varsta de 45 de ani și-a contactat prietena prin mesageria de pe rețelele sociale, speriata ca partenerul de viața o agreseaza și nu o lasa sa plece din imobil. Apropiata acesteia a alertat imediat polițiștii, care au ajuns…

- Gheorghe Hagi a fost nervos dupa meciul Farul – Sheriff 1-0 din prima manșa a „dublei” din turul I preliminar al Ligii Campionilor. „Regele” a ripostat cand aflat ca adversarii au spus ca formația care a caștigat titlul in Romania a avut noroc și ca un rezultat de egalitate ar fi fost mult mai aproape…

- Constantin Budescu este unul dintre cei mai talentați jucatori ai generației sale, dar de numele sau se leaga și o serie de povești fabuloase din afara terenului.Fostul sau antrenor din Arabia Saudita de la Al Shabab, Marius Șumudica, a povestit cum a fost prins Budescu cu un porc tranșat și bagat…