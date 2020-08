Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite in urma coliziunii intre doua autoturisme, joi, in localitatea Branistea din comuna Vanatori Neamt, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Irina Popa. ‘Unul dintre conducatorii auto implicati a fost preluat de echipajul de la…

- Peste 100 de persoane au fost arestate miercuri seara, dupa o actiune a opozitiei in centrul Moscovei, potrivit ONG-ului OVD-Info, care este specializat in monitorizarea manifestatiilor in Rusia, relateaza AFP preluat de agerpres. In total, 103 persoane au fost arestate, potrivit sursei citate, dupa…

- Un studiu publicat de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA prezinta cazul unui femei infectate cu coronavirus, asimptomatica, care s-a intors din Statele Unite in China și care, dupa ce a folosit liftul cladirii in care locuia a dus la infectarea a cel puțin 71 de persoane. Doctorii…

- Trei persoane ar fi fost înjunghiate pe treptele din interiorul unui hotel din centrul orașului Glasgow, primele informații de la fața locului sugerând ca atacatorul a fost împușcat mortal de catre polițiști, relateaza BBC.Federația Poliției Scoțiene a confirmat ca un ofițer…

- Treizeci si doua de persoane au fost arestate marti in Germania sub suspiciunea ca au utilizat o platforma comerciala online ilegala, au anuntat miercuri procurorii din Frankfurt si Bamberg, transmite AFP.Arestarile au avut loc in 15 din cele 16 landuri germane, a precizat parchetul din Bamberg,…

- Centrul de Batrani de la Maieru ”s-a mutat” in spital. Doar TREI persoane au scapat neinfectate cu COVID 19, iar 22 au ajuns la spital. De vina ar fi o infirmiera. ”Aceasta nu a purtat masca. O infirmiera a facut ravagii„ a declarat Stelian Dolha in cadrul unei emisiuni. Centrul de Batrani de la Maieru,…

- Peste 400 de persoane, testate pozitiv la Covid-19, sunt in stare grava, dintre care 24 sunt conectați la aparatul de respirat. Alte 887 de pacienși au o stare de gravitate medie, iar restul - satisfacatoare. Totodata, pe parcursul a 24 de ore, 43 de persoane cu suspecție la noul tip de coronavirus…

- Doua persoane si-au pierdut viata in urma unei tornade produse in timpul noptii, care a avariat sute de locuinte in provincia Lampung din Indonezia, a precizat joi un oficial, potrivit DPA. Cinci persoane au fost de asemenea grav ranite intr-o vijelie care a afectat miercuri trei sate din provincia…