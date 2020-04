VIDEO Ordonanța militara nr 8: noi măsuri Declaratii Marcel Vela: Sunt constient ca ma adresez unui popor crestin si moral Stand in casa si respectand restrictiile vom intra mai repede in normalitate ape care ne-o dorim cu totii Stiu ca va doriti sa mergeti la Biserica in noaptea de Inviere, dar e mai bine sa stam acasa ca sa evitam explozia cazurilor Am suplimentat numarul patrulelor Din aceasta seara este permisa circulatia dupa ora 22 celor care practica pescuitul comercial Este permisa deplsarea api (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana a anunțat cum se vor desfașura slujbele de Florii și de Paști. Din pacate, vom avea pentru prima oara o slujba de Inviere la care nu putea avea acces. Dar ceea ce atrage atenția la comunicatul Patriarhie este claritatea cu care explica, in cele 15 puncte, fiecare element de organizare,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, intrebat de ce nu a fost data ordonanta militara nr.8, ca ordonantele militare vor fi emise atunci cand situatia o impune si este absolut necesara adoptarea unor masuri restrictive. "Ordonantele militare se adopta atunci cand consideram necesar…

- Tradiționala slujba de Inviere, care strangea an de an mii de enoriași la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, se va ține anul acesta online, daca in 20 de zile nu vor exista modificari la ordonanța militara care a restricționat ceremoniile religioase. Momentan, potrivit ordonanței militare din 22…

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, au susținut declarații de presa la sediul Ministerului Afacerilor Interne, începând cu ora 21:00. Înaintea conferinței, la ora 21,00, Vela, Despescu și Arafat au ieșit în…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat susțin declarații de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, incepand cu ora 21.00. Reamintim ca de saptamana viitoare Romania ar putea trece la scenariul 4 in epidemia de coronavirus, cand numarul…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat marti ca a emis Ordonanta militara 3 prin care se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei, cu exceptia celor care merg la serviciu, la cumparaturi de prima necesitate sau pentru animalele de companie. Cei peste 65 de ani se deplaseaza in…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a emis sambata seara o ordonanta militara 2 prin care este interzisa circulatia pe domeniul public a grupurilor mai mari de trei persoane, cat si deplasarea fara motiv pe timp de noapte. Seful DSU Raed Arafat a facut un apel la responsabilitate si a transmis ca, desi…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a anunțat sambata seara, intr-o conferința de presa la sediul MAI, ca a emis o ordonanța militara prin care sunt luate mai multe masuri in cadrul starii de urgența in vigoare din 16 martie. Astfel, este interzisa circulația pe domeniul public a grupurilor mai…