Stiri pe aceeasi tema

- In Tandarei sunt aproximativ 13.000 de locuitori, iar 800 s-au intors din strainatate. Cinci oameni din oras, diagnosticati cu COVID-19, au murit pana acum. Autoritatile din Ialomita au cerut joi Departamentului pentru Situatii de Urgenta sa dispuna „carantina totala” la Tandarei pentru ca orasul sa…

- Ziarul Unirea VIDEO| Acțiune de amploare a Poliției in Ialomița: 800 de romani s-au intors din strainatate, iar autoritațile au cerut carantina totala Acțiune de amploare a Poliției in Ialomița. Zeci de mașini ale Poliției se afla in patrulare in Tandarei dupa ce 800 de romani s-au intors din strainatate,…

- Focar de infectie cu Covid-19 la Tandarei, Ialomita! Autoritatile locale propun ca orasul sa intre in carantina. Toti membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au votat in favoarea unei astfel de masuri.

- A fost sedinta de urgenta la MAI duminica seara, la care a participat si premierul Ludovic Orban. La conferința de presa sunt prezenți ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, chestorul Bogdan Desprescu și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Ordonanta Militara 4. Ministrul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți seara, care sunt restricțiile impuse prin Ordonanța Militara nr. 3, care vizeaza interzicerea parasirii locuințelor. Se va putea ieși doar in anumite condiții, iar varstnicii au voie sa plece de acasa doar intre orele 11 – 13.STIRIPESURSE.RO…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, luni seara, intr-o conferința de presa, alaturi de ministrul Sanatații, Victor Costache, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, masurile luate in contextul amenințarii cu extinderea…

- Doi cetateni romani, in carantina Doi cetateni români, transportati din China în Germania prin intermediul unor zboruri de evacuare medicala, initiate la nivelul Uniunii Europene, au fost adusi cu o aeronava militara la Bucuresti. Potrivit Ministerului Sanatatii, starea…

- Radu Zamfir, medicul care a supravietuit accidentului aviatic din Apuseni, e favorit pentru a-l inlocui pe Raed Arafat in fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), insa liberalii ezita sa faca mutarea de teama reactiilor negative din societate, au precizat surse politice, potrivit…