- Un cetatean din Craiova a postat pe Facebook sambata, 13 iunie, un film care surprinde doua gasti interlope distrugandu-si masinile si incercand sa se loveasca reciproc in mijlocul unei intersectii.

- Imagini cu muncitori care toarna asfalt cu lopata direct peste iarba pe o ulița dintr-un sat din Argeș au ajuns pe internet. Autorul fimarii , un consilier local din comuna Mihaești, spune ca acțiunea nu putea avea loc fara știrea primarului.

- CORONAVIRUS. Turcia e o alta țara care se confrunta din plin cu epidemia de coronavirus. Pana acum, au murit peste 2.100 de persoane, peste 90.000 de cazuri fiind cotabilizate la nivelul intregii populații. Medicii sunt adevarații eroi ai acestor zile, iar ultrașii din „Asociația Suporterilor Karagumurk”…

- Noul coronavirus afecteaza și creierul, dupa cum avertizeaza medici din Statele Unite ale Americii, Italia și China. Experții au observat la unii pacienți infectați cu COVID-19 ca au dezvoltat și probleme neurologice, unul dintre aceștia pierzand capacitatea de a vorbi.

- Un efect mai puțin așteptat al pandemiei de coronavirus este cel asupra faunelor din diverse locuri ale lumii. In timp ce oamenii stau inchiși in case, izolandu-se pentru a limita raspandirea virusului SARS-CoV-2, diverse animale salbatice iau cu asalt strazile odinioara doldora de persoane grabite.

- Imagini emoționante au fost surprinse in Spania, una dintre țarile in care pandemia de coronavirus face ravagii. O femeie care a implinit 80 de ani a fost sarbatorita de vecini, chiar daca se aflau cu toți in autoizolare.In imaginile devenite virale pe internet se poate vedea cum un barbat striga la…