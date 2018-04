Stiri pe aceeasi tema

- O studenta din Marea Britanie a primit șapte ani și șase luni de inchisoare dupa ce și-a torturat iubitul. Jordan Worth l-a infometat, l-a batut, l-a oparit și injunghiat pe iubitul sau de 22 de ani...

- Preotul englez de 79 de ani, care a slujit o jumatate de secol in Biserica Anglicana, si-a gasit o noua dragoste in Romania. Daily Mail scrie ca fostul vicar englez a si facut o vizita la Iasi, pentru a se intalni cu iubitul sau cu 57 de ani mai tanar. Iar acum spera ca romanul sa se mute cu el in…

- George Tal spune lucrurilor pe nume. Iubitul artistei crede ca un act le-ar putea distruge relatia care functioneaza asa de mai bine de 11 ani.Daniela Gyorfi si George Tal formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri de la noi.Sunt impreuna de mai bine de 11 ani si nici macar faptul ca au devenit…

- O femeie de 44 de ani din Anglia a atacat cu un ciocan trei martori ai lui Iehova dupa ce aceștia i-au batut la ușa. Unul dintre ei a fost lovit în fața, iar un altul în umar. Femeia risca sa fie condamnata la închisoare pentru fapta ei. Se pare ca agresoarea…

- Un tanar de 27 de ani, care are membrele inferioare amputate, a fost preluat astazi de un elicopter SMURD Galați pentru a fi transportat la București. Ete vorba de un medic stomatolog care a fost implicat intr-un grav accident rutier.

- anarul a avut parte de o un soc atunci cand a intrat in club, vazandu-si iubita in bratele altui baiat. Astfel ca acesta nu s-a dus direct la ea, ci a incercat sa vada pana unde poate merge tupeul partenerei. Citeste si Madalina Ghenea, la un pas de o noua despartire? "Cand tatal copilului…

- Alexandra si iubitul ei, Bogdan, se afla in Statele Unite, unde sunt implicati in mai multe proiecte, dar isi traiesc si viata superba. Surf, preparate unul si unul, ca-n America! Cantareata a luat ceva kilograme, iar Bogdan s-a grabit sa dezvaluie din secretete celor doi din State.A