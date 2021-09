Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Focsani, ca va continua parteneriatul cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si dupa ce va castiga alegerile pentru presedintia PNL la congresul din 25 septembrie.

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca prefectii USR PLUS vor ramane in functie pana ce va fi luata o decizie de catre partid sau de catre guvern. "Prefectii USR PLUS isi vor face treaba pana la momentul la care se va lua o decizie, fie de catre partid, fie de catre guvern", a aratat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, și-a prezentat moțiunea pentru un nou mandat in fruntea partidului. Jurnalistul Radu Tudor, de la Antena 3, susține ca Ludovic Orban nu e credibil cand joaca rolul de mare creștin, de mare credincios. „Poate ieși exact pe invers”, este de parere jurnalistul. „Din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca nu a existat niciodata in coalitia de guvernare o discutie cu privire la impozitarea profitului multinationalelor. Orban a fost intrebat daca au existat discutii in coalitia de guvernare cu privire la impozitarea profitului multinationalelor.…

- Florin Cițu se ține de promisiunile acordate romanilor și are planuri mari pentru PNL. Florin Citu a afirmat ca isi doreste ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania, nu al doilea si a precizat ca daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis liberalii nu aveau acum nici guvernare,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, sustine ca in favoarea motiunii de cenzura, care se va dezbate si vota marti in Parlament, nu va exista niciun vot in plus fata de cele ale parlamentarilor PSD si AUR. Orban considera ca si in cazul in care parlamentarii coalitiei de guvernare…

- Presedintele PNL; Ludovic Orban, catalogheaza drept „total nepotrivita” implicarea in campania interna din partid a prefectilor liberali si candidatura unora dintre ei pentru functii politice la nivelul PNL. Afirmatia a facut facuta in judetul Neamt, al carui prefect candideaza pentru sefia filialei…

