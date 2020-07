Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca sambata, in cadrul conferintei cu prefectii si cu structurile implicate in lupta anti-COVID, va transmite un semnal ca toate centrele acreditate sa faca teste COVID pentru cei care au sejururi planificate in Grecia.

- Grecia a anuntat ca permite accesul turistilor pe cale rutiera, prin punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, doar in baza unui test negativ de coronavirus care sa nu fie mai vechi de 72 de ore. Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, laTulcea, cum pot face testele cat mai rapid…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Tulcea, ca va discuta despre conditiile impuse turistilor romani, de catre greci, in videoconferinta pe care o va organiza, sambata, cu prefectii. Orban a spus ca decizia autoritatilor grecesti, privind obligativitatea unui test COVID-19, negativ, pentru…

- Potrivit presei elene, testul nu trebuie sa fie mai vechi de 72 de ore. Aceasta masura a fost decisa intr-o ședința extraordinara de guvern si intra in vigoare din data de 14 iulie, de la ora 06.00 dimineața. Pot intra in Grecia fara acest test doar cei care fac parte din anumite categorii…

- Ziarul Unirea 29 de turiști din Romania și Bulgaria, depistați cu coronavirus in Grecia. Guvernul elen pregatește masuri 29 de turiști, care veneau din Romania și Bulgaria, au fost depistați de autoritațile din Grecia pozitivi la testul Covid-19. Aceștia au fost testați la punctul de trece al frontierei…

- Autoritațile din Grecia au depistat 29 de turiști care veneau din Romania și Bulgaria și care au ieșit pozitivi la testul Covid-19. Aceștia au fost testați la punctul de trece al frontierei Kulata – Promachonas.Citește și: SHOW Schimb dur de replici intre Victor Ponta și Traian Basescu in…

- Autoritațile din Grecia au depistat, vineri, 29 de turiști infectați cu noul coronavirus la punctul de trece al frontierei Kulata – Promachonas. oamenii veneau din Romania și din Bulgaria, informeaza publicația iefimerida.gr.Ca urmare a creșterii cazurilor de COVID-19, guvernul elen a intrat in ședința…

- O coada de 12 kilometri s-a format la granița intre Bulgaria și Grecia și se așteapta șase ore, transmite MAE, precizand ca exista un flux de acces pentru mașinile inmatriculate in statele membre UE potrivit Mediafax.Ministerul Afacerilor Externe transmite ca a reluat in regim de urgența demersurile…