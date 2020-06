Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a respins, sambata, ideea social-democratilor, care vorbeau despre prelungirea starii de alerta cu doar 15 zile si a anuntat ca decizia de a prelungi starea de alerta este luata in baza recomandarilor specialistilor.Seful Executivului a anuntat ca prelungirea, de catre Guvern,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, sambata, ca va cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, nu 15 asa cum a solicitat PSD, declarandu-se increzator ca va exista in Parlament o majoritate care sa inteleaga ”ca nu pot pune in pericol viata si sanatatea romanilor numai ca sa sa obtina castiguri…

- Premierul a anunțat ca va cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, nu 15 asa cum a solicitat PSD, declarandu-se increzator ca va exista in Parlament o majoritate care sa inteleaga aceasta decizie, informeaza news.ro. ”Vom cere stare de alerta pentru 30 de zile”, a anuntat Orban, sambata, intr-o…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca va cere prelugirea starii de alerta cu 30 de zile și spera ca Parlamentul sa voteze aceasta inițiativa. „Am incredere ca va exista o majoritate in...

- Premierul Ludovic Orban ii roaga pe parlamentari sa voteze pentru prelungirea starii de alerta "in functie de analize obiective si nu de interese politice de moment", el susținand ca prelungirea starii de urgența nu este un moft politic și ca "a pune punct acesteia inseamna, de fapt, punerea in pericol…

- Președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a avut o intalnire cu șeful DSU, Raed Arafat. In cadrul intalnirii, Ciolacu a spus ca ințelege nevoia prelungirii starii de alerta, dar nu va mai accepta in forma actuala și a impus o serie de condiții. In cazul in care Guvernul…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți ca se impune prelungirea starii de alerta dupa 15 iunie, avand in vedere ca numarul infecțiilor cu coronavirus nu a scazut semnificativ. Șeful statului a facut un apel la Parlament sa nu blocheze prelungirea starii de alerta. Presedintele USR, Dan Barna,…

- In cadrul emisiunii "Romania la raport", Marcel Ciolacu a comentat declaratiile facute de Nelu Tataru care a vorbit despre posibilitatea prelungirii starii de alerta. "Domnul ministru al Sanatatii a facut un anunt neserios. Nu anunti la televizor ca noi ne-am gandit ca vom prelungi starea…