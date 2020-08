VIDEO Orban: Vom avea un deficit bugetar între cele mai mici la nivel european Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Craiova, ca Romania va avea un deficit bugetar "intre cele mai mici la nivel european", chiar daca acesta va ajunge la 8,5-8,6% in urma rectificarii bugetare. "Evident ca va creste deficitul bugetar, probabil va fi in jur de 8,5-8,6%. Dati-mi voie, in schimb, sa va recomand sa urmariti evolutia deficitelor bugetare in toate tarile europene si sa vedeti ca vom avea un deficit bugetar dintre cele mai mici la nivel european. Sigur ca alte tari sunt in alte situatii, Germania de exemplu nu a mai inregistrat deficit in ultimii 10 ani si isi poate permite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

