- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, dupa o vizita la Institutul Cantacuzino, ca prioritatea Executivului este plata salariilor si a pensiilor, in contextul crizei coronavirusului. "Cu siguranta avem ca prioritati plata pensiilor si vom asigura resursele financiare pentru plata pensiilor si plata…

- Toate cheltuielile bugetare, inclusiv plata pensiilor, salariilor si finantarea investitiilor vor depinde de executia bugetara, a declarat Florin Citu, ministrul de finante al Romaniei, la Realitatea Plus,...

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca pensiile și salariile vor fi platite, avand in vedere analizele economice care indica o creștere a economiei anul urmator.Citește și: Klaus Iohannis: 'Dupa 15 mai romanii nu mai trebuie sa aiba asupra lor declarația pe propria raspundere' „Avem ca…

- Prim-ministrul Romaniei a precizat ca Guvernul va asigura resursele pentru plata somajului tehnic, inclusiv prin rectificarea bugetara ce va avea loc in aceasta saptamana. „In ceea ce priveste somajul tehnic, trebuie sa va spun inca o data ca am ales aceasta varianta de a plati somaj tehnic si din considerente…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi principalele masuri econonomice in contextul pandemiei de coronavirus adoptate in ședința de guvern care s-a incheiat miercuri noaptea la ora 3:00, printre acestea numarandu-se plata șomajului tehnic in valoare de 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca Guvernul va suporta plata șomajului tehnic in valoare de 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țara (valoarea acestuia e de 5.429 lei)....

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, le da asigurari romanilor ca nu vor fi probleme cu plata salariilor, pensiilor și facturilor de la stat. El a precizat faptul ca statul roman și-a reasigurat cheltuielile la inceputul anului și nu vor fi probleme.Citește și: Traian Basescu, dupa ce Guvernul…

- Ludovic Orban a fost intrebat cum comenteaza afirmatiile potrivit carora sunt spitale care sustin ca nu au primit banii necesari pentru majorarea salariilor personalului auxiliar. "Guvernul are obligatia de a adopta hotararea de guvern privind contractul-cadru privind furnizarea serviciilor…