Guvernul va acorda o suma pentru persoanele care au fost in somaj tehnic si care revin in activitate in companiile in care au lucrat, ca masura activa de ocupare a fortei de munca, a declarat, marti, prim-ministrul Ludovic Orban. "In ceea ce priveste masurile active de ocupare a fortei de munca, cu siguranta, vom apela la un instrument pentru persoanele care au fost in somaj tehnic si care revin in activitate in companiile in care au lucrat. Vom acorda, practic, plata unei sume, inca nu am stabilit cuantumul, depinde de resursele de care dispunem, de 35 si 45%, ca o masura activa pentru reluarea…