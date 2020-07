Premierul Ludovic Orban va participa la plenul Senatului in care se va dezbate proiectul privind carantinarea si izolarea pentru a sustine acest act normativ.



"Acum am vorbit la telefon si, in sfarsit, am o veste buna, domnule Arafat, stimati colegi: se pare ca s-au inteles in comisie (Comisia juridica - n.r.) si vor finaliza raportul la lege si astept sa fiu informat cand este convocat plenul (Senatului - n.r.) pentru a participa la plen ca sa sustin proiectul de lege", a anuntat Orban, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern.



