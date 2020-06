Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va aloca un miliard de euro, in urmatorii șapte ani, pentru extinderea rețelei de gaz din Romania, in condițiile in care doar 35% din populație este racordata la aceasta rețea. Ludovic Orban a participat, sambata, in județul Suceava, la punerea in funcțiune…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca obiectivul sau este ca in maximum cinci ani Romania sa depaseasca valoarea medie a Produsului Intern Brut pe cap de locuitor la nivel european, iar in urmatorii doi ani sa fie lansate majoritatea proiectelor necesare pentru dezvoltarea economica. …

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca liberalii au in analiza posibilitatea atacarii la Curtea Constitutionala a Legii prin care a fost respinsa OUG 2/2020 care proroga termenul pentru dublarea alocatiilor copiilor la 1 august 2020, adaugand ca Guvernul va indrepta "orice masura care nu este sustenabila…

- Organizatia Europeana pentru cele mai bune destinatii (EBD), care se incadreaza in Reteaua EDEN a Comisiei Europene, a intocmit o lista a celor mai sigure 20 de destinatii pentru calatorii si turism, dupa coronavirus. Pe lista preluata de Forbes, apar mai multe orase din Polonia, Croatia, Grecia, dar…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca Romania ar urma sa beneficieze in perioada urmatoare de o suma cuprinsa intre 3 si 5 miliarde de euro, bani europeni, dupa ce Consiliul UE aprobat un regulament care va pune in practica programul SURE. ‘Consiliul Uniunii Europene a aprobat un regulament…

