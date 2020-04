Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a cerut Ministerului Sanatatii si Ministerului Economiei sa se asigure ca vor exista maști medicale pe piața dupa 15 mai, cand, odata cu ridicarea restricțiilor de circulație, se anunța și o creștere a cererii pentru aceste produse, care vor fi obligatorii in mijloacele de transport…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a cerut in sedinta de Guvern, de joi, ca toti membrii sa se mobilizeze si sa ii ajute pe producatorii de echipamente de protectie sa inceapa productia si sa existe atentie sportiva pentru a evita posibilitatea de specula.

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a cerut in ședința de Guvern, de joi, ca toți membrii sa se mobilizeze și sa ii ajute pe producatorii de echipamente de protecție sa inceapa producția și sa existe atenție sportiva pentru a evita posibilitatea de specula.”Sa va mobilizați, obligativitatea de a purta…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca aproximativ 20.000 de companii afectate de criza au solicitat si au primit certificate de urgenta de tip I și II. Virgil Popescu a mai declarat ca certificatele au fost deja emise prin aplicatia online dezvoltata la…

- Va informam pe aceasta cale ca astazi 09.04.2020 Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, cu sprijinul Prefecturii Judetului Valcea si al Ministerului Sanatatii a reusit sa cumpere din depozitul C.N. Unifarm S.A. o cantitate importanta de echipamente de protectie pentru personalul medical. S-au achizitionat…

- Peste 400.000 de semnaturi s-au strans pe o petitie prezentata de Piers Morgan la Good Morning Britain, iar guvernul de la Londra a cedat in cele din urma si a acceptat ca personalul din subordinea Ministerului Sanatatii sa nu mai plateasca pentru parcare in timp ce se afla la serviciu. "Personalul…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat, joi, suplimentarea bugetelor Ministerului Sanatatii si Ministerului Afacerilor Interne in urma unor decizii luate in cadrul sedintei de guvern. „Am adoptat o hotarare de guvern prin care am suplimentat bugetul Ministerului Sanatatii cu o suma de 42 de milioane…

- Cel mai mare producator de cosmetice din Romania obtine aprobare pentru productia de dezinfectanți. Ministru: Saptamana viitoare incepe si productia de masti O serie de producatori romani doresc sa-si modifice sau sa achizitioneze linii de productie de masti si combinezoane sanitare, iar saptamana viitoare…