Stiri pe aceeasi tema

- Transgaz are proiecte de investiții in cursul acestui an in valoare de 1,1 miliarde de euro, care vizeaza atingerea unor obiective nu numai de interes național, ci și a unor obiective care sunt in beneficiul...

- Accesarea de fonduri europene, programe noi in agricultura, inclusiv o schema de tip IMM Invest, sunt doar cateva dintre direcțiile ce ar putea genera revigorarea economica, susține premierul Ludovic Orban. Intr-o postare facuta duminica pe Facebook, premierul a anunțat o serie de masuri ce ar urma…

- Distribuitorul de gaze naturale si energie electrica Delgaz Grid anunta pregatirea unor proiecte in valoare de 440 milioane lei pentru obtinerea de finantare din fonduri europene. Potrivit unui comunicat al companiei, transmis miercuri AGERPRES, pana in prezent, compania de distributie a gazelor…

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) se pregateste sa permita Uniunii Europene sa impuna tarife vamale suplimentare pentru produse americane in valoare de patru miliarde dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Washington producatorului de avioane Boeing Co, au declarat pentru Reuters…

- Productia de gaze a Uniunii Europene a scazut cu 23% in primul trimestru al acestui an, iar Romania a ramas pe locul doi in topul tarilor care extrag gaze naturale, potrivit unui raport al Directiei Generale pentru Energie din cadrul Comisiei Europene.Astfel, productia totala a UE in primele…

- Primele 7 luni din acest an au dus decalajul dintre veniturile la buget și cheltuielile Statului la aproape 50 de miliarde de lei (4,7% din PIB), arata datele publicate miercuri de oficialii Ministerului Finantelor Publice. Potrivit estimarilor autoritaților, România va încheia acest an…

- „Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in baza programului nostru de relansare economica si investitii, va avea proiecte extrem de mari. Noi ne-am angajat sa construim aproape 3.000 de kilometri de autostrazi, drumuri expres, investitii importante", a declarat sambata Ludovic…

- Iin prezența premierului Romaniei, Ludovic Orban, președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a semnat astazi trei proiecte importante pentru sanatatea aradeana, in valoare de peste...