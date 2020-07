Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au venit astazi in Gorj, la Novaci, de unde au pornit spre Transalpina, pentru verificarea unor lucrari și a starii drumului. Guvernul a alocat anul acesta suma de 16,3 milioane de lei pentru 32 de kilometri de covor asfaltic, 10.000…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, ca vremea in care proiectele de investitii se derulau in ritm de melc a trecut si ca autoritatile nu mai pot tolera ca procedurile de achizitie sa dureze ani de zile pana la desemnarea castigatorului. “Vremea in care proiectele de investitii se derulau…

- Ludovic Orban a atras atenția asupra faptului ca in prezent doar 35% din populatia Romaniei este conectata la retelele de gaz natural. Anunțul a venit dupa ce a fost prezent sambata la punerea in functiune a retelei de gaze naturale in comuna Moara din judetul Suceava. Multi romani vor putea scapa de…

- Pe Autostrada Soarelui nu va exista niciun blocaj cauzat de lucrari de intretinere, in intervalul 15 iunie - 15 septembrie, a anuntat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, care considera anormal ca, in sezonul estival, compania de drumuri sa execute lucrari pe autostrada catre mare. "In acest an,…

- Este vorba despre un tronson al Autostrazii Transilvania, iar contractul a fost deja semnat. „Am ținut sa fiu prezent astazi, mai mult simbolic, la un moment important in care se semneaza contractul de execuție a unui tronson de autostrada de pe Autostrada Transilvania. Am aratat, inca din vizitele…

- Luni, 11 mai, a fost semnat la Prefectura Argeș contractul pentru tronsonul 5 Pitești-Curtea de Argeș al Autostrazii Sibiu-Pitești. La eveniment au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, directorul Companiei Naționale de Drumuri și Autostrazi, Mariana Ionița și mai…

- Autoritatile au demarat procedurile de contestatie in anulare la hotararea Curtii Internationale de Arbitraj de la Paris care ii da dreptate constructorului italian Salini Impregilo in privinta rezilierii contractului pentru executia sectiunii "cu ursi" a lotului 2 din autostrada Lugoj-Deva si stabileste…

