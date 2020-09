Premierul Ludovic Orban si-a exprimat, marti, nemultumirea cu privire la modul in care s-au derulat o serie de proceduri de licitatie, precum cea pentru tablete destinate elevilor.



"Sunt profund nemultumit de modul in care s-au derulat mai multe proceduri de licitatie, ultima procedura cu tabletele, in care nu au avut capacitatea sa finalizeze procedura pentru toate cele 250.000 de tablete pentru care am asigurat finantare de la Guvern. Noroc ca am prevazut aceasta situatie si ca am alocat 100 de milioane de euro bani pentru tablete prin sistem de decontare", a declarat prim-ministrul,…