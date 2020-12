Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul Arcul de Triumf va fi destinat practicarii rugby-ului si cuprinde un centru complex de recuperare medicala a sportivilor, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban. El a participat la demararea receptiei stadionului, care a fost refacut printr-un proiect realizat de Ministerul Lucrarilor…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a criticat, luni, organizatorii evenimentului de receptie a noului Stadion Steaua, finalizat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii, pentru ca nu au invitat niciun fost jucator…

- Fostul internațional Gheorghe Popescu a spus, vineri, la recepția Complexului Sportiv Steaua ca o națiune nu poate fi sanatoasa decat daca are infrastructura sportiva. „Un dolar investit azi in sport inseamna cinci investiți mai puțin maine in sanatate”, a precizat Popescu. La recepția proiectului…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de ieri, 23 noiembrie, indicatorii tehnico-economici pentru reamenajarea si dotarea Corpului B3 al Palatului Parlamentului (str. Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucuresti). Beneficiarul acestui spatiu va fi Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei…

- Catalin Iapa, secretar de stat la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, a anunțat ca instituția și Compania Naționala de Investiții vor demara o noua investiție la Timișoara, realizata din fonduri guvernamentale. Miercuri a fost aprobat proiectul „Construire Camin Studențesc,…

- Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui complex multifuncțional - sala polivalenta în municipiul Brașov (județul Brașov). Complexul, în valoare de peste 404,55 milioane de lei, va avea o suprafața desfașurata de 36.826,50…

