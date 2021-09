Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Focsani, ca va continua parteneriatul cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si dupa ce va castiga alegerile pentru presedintia PNL la congresul din 25 septembrie.





"Asa cum am avut un parteneriat onest, in beneficiul Romaniei, timp de patru ani cat am fost presedintele PNL, un parteneriat care a avut rezultate remarcabile atat pentru Romania, cat si pentru PNL, dupa ce voi castiga la acest congres, acest parteneriat (n.r.- cu presedintele Klaus Iohannis) va continua", a spus Ludovic Orban intr-o declaratie…