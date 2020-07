Stiri pe aceeasi tema

- "Va asigur ca Romania, partener strategic puternic al SUA si stat profund atasat consolidarii relatiei transatlantice, atat sub forma Aliantei nord-atlantice, cat si a cooperarii SUA-UE, va actiona si pe mai departe pentru ca aceasta relatie sa se intensifice. Romania este si va continua sa…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai „puternice” ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis ieri si preluat de Agerpres. „Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si…

- Romania si SUA au stiut sa dea masura soliditatii si solidaritatii in relatia bilaterala, acordandu-si reciproc ajutor in contextul in care provocarilor de securitate li s-a adaugat pandemia de COVID-19, afirma presedintele Klaus Iohannis in mesajul transmis la aniversarea a 140 de ani de relatii…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai "puternice" ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis duminica."Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si un proces de o extraordinara…

- Premierul Ludovic Orban a transmis succes, luni, echipei de specialisti MApN care pleaca intr-o misiune in statul american Alabama pentru a oferi sprijin autoritatilor locale in lupta contra COVID-19, subliniind ca intre Statele Unite si Romania este un "solid" Parteneriat strategic care genereaza actiuni…

- Premierul Ludovic Orban a transmis succes, luni, echipei de specialisti MApN care pleaca intr-o misiune in statul american Alabama pentru a oferi sprijin autoritatilor locale in lupta contra COVID-19, subliniind ca intre Statele Unite si Romania este un ‘solid’ Parteneriat strategic care genereaza actiuni…

- Premierul Ludovic Orban a transmis succes, luni, echipei de specialisti MApN care pleaca intr-o misiune in statul american Alabama pentru a oferi sprijin autoritatilor locale in lupta contra COVID-19, subliniind ca intre State

- Premierul Ludovic Orban a avut, joi, o reuniune în regim de videoconferința cu Prim-ministrul polon Mateusz Morawiecki. Cei doi discutat despre posibilitatea organizarii urmatoarei ședințe comune de guvern, pâna la finalul acestui an, în funcție de evoluția situației epidemiologice.În…