VIDEO Orban: România a luat din primul moment măsuri împotriva epidemiei; nu am fost pregătiţi iniţial Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca Romania a luat inca din primul moment masuri extrem de serioase de combatere a epidemiei cu noul coronavirus, admitand insa ca tara noastra nu a fost pregatita initial si a avut o capacitate de diagnosticare limitata. "Pe 25 sau 26 februarie, in Romania era un caz, in Spania erau doua cazuri, in Franta erau cateva cazuri. Uitati-va la numarul de cazuri din Romania, un pic peste o mie. Daca luam in calcul si vindecatii, avem sub o mie de pacienti bolnavi de COVID, in timp ce in celelalte tari numarul de persoane infectate este de ordinul zecilor de mii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

