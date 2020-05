Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca setul de reguli aferente ridicarii fiecarei restrictii va fi prezentat public pana luni, urmand sa fie supus dezbaterii publice."Setul de reguli aferente ridicarii fiecarei restrictii va fi prezentat public cel tarziu luni, astfel incat sa fie in dezbatere…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, la Mioveni, ca cel tarziu luni se va pune in dezbatere publica setul de reguli pentru reluarea activitatii, incepand cu data de 15 mai. Seful Executivului a explicat ca, astfel, va fi timp pentru ca firmele si cetatenii sa trimite sugestii in privinta acestor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Iasi, ca este multumit de modul in care s-au comportat romanii, de Sarbatorile de Paste. El a mentionat ca teama autoritatilor nu s-a confirmat, pentru ca numarul de infectari nu a crescut. "Oamenii, ca si de Paste, ca si cu alte ocazii, duminicile, sunt convins…

- Premierul Ludovic Orban susține, la 10 zile dupa Paște, ca teama cea mare nu s-a confirmat, iar numarul infectarilor nu a crescut. Orban face apel catre oameni sa respecte regulile și de 1 Mai, iar daca vor ieși sa o faca in așa fel incat sa nu favorizeze raspandirea virusului.”Sunt convins…

- Ridicarea restricțiilor, dupa starea de urgența, se va face gradual, in etape, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban. Acesta a precizat ca e puțin probabil ca restricțiile sa fie ridicate in privința spectacolelor, anunța MEDIAFAX.Orban a spus, luni seara, la Digi 24, ca e puțin probabil…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni la Digi24 ca dupa 15 mai, cand se ridica starea de urgenta, vor disparea in totalitate restrictiile de circulatie doar in interiorul localitatilor. „In ce priveste deplasarea in afara localitatii se vor pastra anumite interdictii", a declarat premierul. Ludovic…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți seara la TVR 1 ca decizia privind relaxarea restrictiilor ii vor viza si pe cel de peste 65 de ani. „Gandim fiecare pas posibil pentru revenirea a normalitate pentru relaxarea masurilor, sigur ca pentru fiecare relaxarea unei masuri gandim cu mare atentie ce…

- Premierul Ludovic Orban l-a criticat aspru pe directorul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, David Ciceo, pentru situația iscata astazi în parcarea aerogarii. "Poate închideți Aeroportul Cluj, domnul ministru, dupa ce am vazut astazi la televizor. E inadmisibil. Consiliul…