Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au raportat 3.267 de noi cazuri, acesta reprezentand cel mai mare numar de la inceputul epidemiei in tara. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate si 56 de decese, bilantul fiind acum de 848. Mai mult de jumatate dintre cazuri au fost inregistrate in regiunea Cape. Africa de Sud este…

- Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate. Avand in vedere numarul de cazuri nou confirmate, care se situeaza peste…

- Autoritatile din Coreea de Sud au avertizat ca ar putea reimpune masuri stricte privind distantarea sociala dupa ce in tara a fost inregistrata o crestere a numarului de contaminari cu noul coronavirus.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca se asteapta ca dupa data de 15 mai sa creasca numarul de infectari cu coronavirus si ca vor trebui gestionate situatiile in care apare un numar mai mare de imbolnaviri.

- 321 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus – SARS-CoV2 – au fost inregistrate, in Romania, in ultimele 24 de ore. Numarul zilnic de teste efectuate a crescut simțitor, ajungand la 8.266 de teste efectuate de ieri pana astazi.

- Președintele Asociației de Epidemiologie, Doina Azoicai, a vorbit despre cele doua mari scenarii care se vor petrece dupa Sarbatorile Pascale. Aceasta este de parere ca daca oamenii nu vor respecta izolarea la domiciliu in acesta perioada va trebui sa ne confruntam cu un scenariu negru. Scenariul pesimist…

- In 24 de ore au fost confirmate inca 5.453 de cazuri de infectare cu coronavirus in Germania, iar 149 de oameni au murit. Pandemia a ucis un numar record de persoane in Statele Unite, unde in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 865 de decese.