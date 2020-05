Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a precizat marti ca pe circuitul de avizare se afla un program de sustinere a companiilor medii si mari, similar cu IMM Invest. "In ce priveste sustinerea companiilor, este pe circuitul de avizare un program de sustinere a companiilor medii si mari, similar cu IMM Invest.…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni seara ca exista posibilitatea absorbirii unei forte de munca importante pe piata constructiilor, prin sustinerea unui program de investitii "fara precedent" pe care guvernul intentioneaza sa-l lanseze, dand exemplu ca doar in investitiile in infrastructura…

- Norica Nicolai, președinta Consiliului Național ALDE, susține ca declarațiile liderului PNL, Ludovic Orban, pe decizia CEDO in cazul Laura Codruța Kovesi, „pun presiune pe judecatorii CCR intr-o perioada in care sunt multe mize politice la judecata Curții Constituționale”Mai mult, Norica Nicolai…

- Fundatia Hope and Homes for Children a adresat presedintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban, dar si mai multor ministri cu competente in domeniu o scrisoare deschisa in care propune sase masuri urgente pentru diminuarea impactului COVID-19 asupra celor mai saraci copii si a familiilor…

- „Vom adopta un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim in continuare cu foarte mare atenție ce se intampla in economie, nu doar in cea romaneasca, pentru a cauta sa gasim soluții pentru a reduce impactul negativ.Deocamdata, masurile la care ne-am…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste miercuri in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se mai multe subiecte, printre care strategia parlamentarilor partidului la votul din plen pe investirea Guvernului Orban 2, organizarea Congresului social-democratilor si analiza raportului facut de presedintele…