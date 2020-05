Stiri pe aceeasi tema

- Primul pilon al reconstrucției economice ar urma sa fie este cel al investițiilor publice in infrastructura de transport, energetica, in sanatate, educație, comunicații și agricultura, a declarat, marți,...

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul pregatește un program de relansare economica bazat pe investiții publice in infrastructura de transport, energetica, de comunicații, educație și sanatate, anunța MEDIAFAX.„Pentru investitiile preconizate pentru infrastructura de transport pentru…

- "Din punctul nostru de vedere, prioritatea o reprezinta investitiile in infrastructura, infrastructura de transport, care trebuie sa se dezvolte cu o viteza miraculoasa. Noi vrem sa construim, sa legam provinciile istorice, sa crestem coeziunea, sa asiguram fructificarea potentialului de dezvoltare…

- Obiectivul Guvernului este sa depaseasca 6% din PIB alocat investitiilor publice intr-o perioada de maxim doi ani de zile, a afirmat, luni, prim-ministrul Ludovic Orban. "Tot legat de programul de relansare, va anunt ca obiectivul nostru este sa crestem masiv investitiile publice in toate tipurile de…

- Guvernul lucreaza la simplificarea modului de aplicare a ordonantelor de urgenta adoptate saptamana trecuta pentru a sprijini angajatorii si angajatii din sectoarele economice afectate de pandemia de COVID-19, a declarat, marti, prim-ministrul Ludovic Orban, potrivit Agerpres. Citește…

- Romania, alaturi de Europa și de aproape intreaga lume, se confrunta cu una din cele mai grave crize din ultimii zeci de ani – criza provocata de coronavirus. „Traim cu toții vremuri dificile. Țara are nevoie de responsabilitatea, disciplina și solidaritatea tuturor”, a transmis intr-un comunicat, liderul…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a declarat ca Guvernul ia in calcul elaborarea unui mecanism care sa sustina asigurarea finantarii pentru proiectele convenite intre localitati romanesti infratite cu localitati din Republica Moldova. "Stim foarte bine care este situatia in Republica…

- Ministerul Fondurilor Europene a decis sa continue in Parlament, in regim de urgenta, procedura de adoptare a masurilor legislative in domeniu, dupa ce premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca a decis retragerea de la publicarea in Monitorul Oficial a ordonantelor de urgenta pentru fondurile europene…