- Premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrilor ca pana la 31 iulie, sub coordonarea ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, sa defineasca tipul de proiecte finantabile in cadrul exercitiului financiar multianual european 2021-2027, avand in vedere ca Romania are garantia, in urma deciziei Consiliului…

- Premierul Ludovic Orban a cerut ministrilor sa defineasca tipul de proiecte finantabile in cadrul exercitiului financiar multianual european 2021 2027.Premierul Ludovic Orban le a cerut ministrilor ca pana la 31 iulie, sub coordonarea ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, sa defineasca tipul…

- „Mai avem, domnule ministru Bolos, Ordonanta de Urgenta privind tichetele de masa calda pentru persoanele in varsta”, a declarat Ludovic Orban, la inceputul reuniunii de joi a Executivului. MInistrul Fondurilor Europene a explicat ce implica masura. „Este pe ordinea de zi. Avem in vedere persoanele…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul a primit din partea Comisiei Europene acordul pentru achizitia unor trenuri tehnologice destinate pentru CFR Infrastructura, in vederea modernizarii caii ferate. „Am primit aprobarea si pentru achizitionarea trenurilor tehnologice”, a declarat Orban,…

- ”Avem aprobarea pentru trenurile de lucru pentru CFR Infrastructura. In urma achizitionarii acestora se are in vedere ca ritmicitatea lucrarilor de reabilitare pentru linia de cale ferata sa fie simtitor schimbata si sa aducem un plus valoare”, a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ministrul…

- Primarul municipiului Brasov, George Scripcaru, i-a solicitat oficial astazi, ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, intr-o conferinta de presa, sprijin pentru realizarea unor linii de transport de tren usor spre zonele adiacente municipiului Brasov, mentionand ca, saptamana viitoare, o echipa…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca sunt milioane de romani care au dreptul sa beneficieze de apa curenta si acces la canalizare, sunt fonduri europene pentru realizarea acestor investitii, dar ca cei care au fost la putere in ultimii sase ani si-au batut joc…

- Vicepremierul Raluca Turcan, ministrului Apararii Nationale, gen.(r) Nicolae Ciuca, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, si consilierul de stat pentru ordine publica si siguranta cetateanului, in cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Virgil Guran, au vizitat fostul spital de la Manastirea Dealu,…