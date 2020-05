Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca, in opinia sa, Parlamentul nu avea atributul constitutional si legal sa faca modificari la hotararea de Guvern privind starea de alerta. "Este o imixtiune grosolana a forului legislativ in activitatea Executivului si este o incalcare flagranta a principiului separatiei…

- „Premierul Ludovic Orban va susține astazi, incepand cu ora 20.00, declarații de presa la Palatul Victoria. Declarațiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube, precum și prin sistemul unic de distribuție al Administrației Prezidențiale”, se arata intr-un…

- Articolul 42 din ordonanta prevede posibilitatea atacarii in contencios administrativ a hotararii de guvern prin care se instituie starea de alerta. "Hotararile prin care se declara, se prelungeste sau inceteaza starea de alerta, precum si cele prin care se stabileste aplicarea unor masuri…

- Proprietarii de restaurante, terase, locuri de joaca sau cazinouri care se simt discriminați fata de alti antreprenori care si-au putut redeschide afacerile dupa incetarea starii de urgenta pot ataca in instanta Hotararea de Guvern emisa, luni, prin care se instituie starea de alerta. Chiar daca Legea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni dimineata, la inceputul sedintei de Guvern, ca astazi va fi adoptata Hotararea privind starea de alerta, care va fi trimisa ulterior Parlamentului spre aprobare.

- Guvernul condus de Ludovic Orban va da, luni, in sedinta de la ora 8.00, o Hotarare prin care va declara starea de alerta, in Romania, in baza noii Legi 55, adoptata de Parlament si care a intrat in vigoare astazi.Hotararea de Guvern este necesara pentru instaurarea starii de alerta, in conditiile in…

- ​​Premierul Ludovic Orban a anunțat ca starea de alerta va fi declarata joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, organism a carui conducere o va prelua personal. „Odata cu declararea starii de alerta, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va institui toate masurile…

- Legea privind starea de alerta este, marti, pe ordinea de zi a Senatului, insa parlamentarii din Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari trebuie sa intocmeasca anterior raportul. Legea cuprinde unele masuri temporare si, dupa caz, graduale, pe care autoritatile le pot lua pentru…