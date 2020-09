Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban și membrii guvernului au participat, joi, la reuniunea presedintiei Grupului PPE - „Solidari pentru redresarea Europei”. Printre altele, s-a vorbit și despre alegerile parlamentare și locale, dar și despre inceperea noului an școlar.In ceea ce privește alegerile parlamentare,…

- Premierul a subliniat ca PNL va cauta și "alți posibili parteneri" doar daca nu va face majoritate cu PMP și UDMR, dar nu a menționat USR, astfel ca ar putea fi vorba si despre minoritațile naționale sau alte partide care ar putea intra in Parlament, ca Pro Romania sau ALDE. "Ca si parteneri…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca in sondaje liberalii au "9-10 procente in fata socialistilor". Totodata, acesta a mai precizat ca principalul obiectiv al PNL este caștigarea alegerilor locale, dar și a celor parlamentare. "Noi avem in acest sfarsit de an, in 27 septembrie, alegeri locale generale…

- Obiectivul PNL este caștigarea alegerilor locale și parlamentare, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban, la reuniunea președinției Grupului PPE, „Solidari pentru redresarea Europei”, desfațurat in sistem...

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca in sondaje liberalii au "9-10 procente in fata socialistilor"."Noi avem in acest sfarsit de an, in 27 septembrie, alegeri locale generale si pe data de 6 decembrie am convocat alegeri parlamentare. Obiectivul nostru este sa castigam si alegerile locale…

- ​​Premierul Ludovic Orban susține ca moțiunea de cenzura anunțata de PSD este un „act iresponsabil”, singura rațiune fiind preluarea puterii pentru a organiza alegerile și „a fura la vot și a folosi instituțiile statului pentru a-și maximiza scorul electoral””„Sa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Constanța, ca este prematur sa se discute, in prezent, despre amanarea alegerilor locale, in contextul numarului tot mai mare de persoane infectate cu noul coronavirus.

- Premierul Ludovic Orban susține ca Executivul are ca obiectiv reducerea efectelor pandemiei și, deocamdata, nu se ia in calcul amanarea alegerilor locale, care vor fi organizate in data de 27 septembrie.Citește și: 777 cazuri NOI de coronavirus in Romania: 757 de romani s-au EXTERNAT la cerere…