Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul Guvernului este ca in Romania sa fie create, pana saptamana viitoare, 280 de noi locuri in sectii de anestezie si terapie intensiva, a declarat premierul Ludovic Orban, informeaza Agerpres.Ludovic Orban a precizat ca in Bucuresti vor fi disponibile mai multe paturi ATI la Spitalul "Malaxa",…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a cerut, luni, premierului Ludovic Orban si ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa isi dea demisia, sustinand ca tragedia de la Spitalul din Piatra Neamt reprezinta expresia "esecului national" al Guvernului de a gestiona pandemia de COVID-19. "Numarul…

- In jur de „300 de paturi de Terapie Intensiva” pentru pacienti bolnavi de COVID-19 mai sunt libere in acest moment la nivel national, anunta Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, in conditiile in care in acest moment Romania are 766 de pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2 internati ATI.

- Mai mult decat atat, pretul accesoriului medical nu este foarte mic. O astfel de masca de protectia ajunge sa coste putin sub o suta de lei. Potrivit informatiilor prezete pe un site de vanzari, masca nu costa nici mai mult, nici mai putin de 83,30 de lei. In specificatiile produsului scrie…

- Astazi (vineri, 16 octombrie) ar urma sa fie internati primii pacienti cu Covid-19 in spitalul mobil de la Letcani. Cel putin asa a promis ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prezent in weekend la Iasi. Contractul pentru amenajarea unitatii sanitare a fost semnat pe 21 aprilie, in urma cu aproape sapte…

- "Toti ministrii care aveti institutii de control in subordine, MAI, Ministerul Muncii, Ministerul Transporturilor si toate celelalte strucuturi vreau sa pregatiti un plan de actiuni intensificate astfel incat sa asiguram respectarea masurilor de protectie sanitara. Ne confruntam cu o crestere clara…

- Romania ia in calcul introducerea testarii obligatorii pentru COVID-19 la intrarea in țara, costurile urmand sa fie suportate de persoanele care revin/intra in Romania, a anunțat miercuri ministrul Sanatații, Nelu Tataru, in timpul unei vizite la Institutul Fundeni din București.Nelu Tataru urmeaza…

- "Nu ma pricep la valuri. Indiferent ca suntem in valul unu, ca suntem in valul doi singura forma de protejare care functioneaza indiferent unde suntem este aceea sa respectam masurile de protectie sanitara: portul mastii, igiena, spalatul mainilor, dezinfectia, pastrarea distantei, evitarea efuziunilor…