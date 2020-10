Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, referitor la problema la nivelul spitalelor din Bucuresti la sectiile de terapie intensiva, ca au fost luate niste decizii in acest sens si a fost crescuta capacitatea la ATI. Seful Executivului a adaugat ca Spitalul Colentina redevine unitate medicala suport COVID…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca au fost probleme in Bucuresti cu locurile la terapie intensiva si unii pacienti au fost mutati in alte spitale, dar ca s-au luat masuri de crestere constanta a capacitatii de tratare. "Am un raport care arata, pe de o parte, cresterea capacitatii de tratare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca au fost probleme in Bucuresti cu locurile la terapie intensiva si unii pacienti a trebuit sa fie mutati in alte spitale, dar s-au luat masuri de crestere constanta a capacitatii de tratare. "Am un raport care arata, pe de o parte, cresterea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca obiectivul prioritar este cresterea capacitatii de tratare a pacientilor cu COVID-19 in sectiile de terapie intensiva, iar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a prezentat situatia paturilor din aceste sectii, mentionand ca in…

- Primarul ales al Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat ca intenționeaza sa intocmeasca o celula de criza la Primaria Capitalei in cadrul careia se va analiza ce masuri trebuie luate pentru combaterea pandemiei. El a dat cateva exemple in acest sens, anume ca vrea sa creasca capacitatea de testare…

- Primarul general în functie, Gabriela Firea, spune ca s-a consultat cu avocatii partidului pentru plângerea catre Parchet în legatura cu alegerile din 27 septembrie și ca procurorilor le vor fi puse la dispozitie "toate dovezile din sectiile de vot și toate procesele verbale viciate”,…

- Situatie fara precedent in spitalele din Capitala care ingrijesc pacienti cu noul Covid: locurile in ATI s-au epuizat. Autoritatile vor sa includa si alte spitale din Capitala pentru tratamentul pacientilor cu Covid 19.Citește și: Se contureaza un duel exploziv la parlamentare: Gabriela Firea…

- Doar jumatate dintre locurile de la terapie intensiva (ATI) din București destinate pacienților infectați cu coronavirus mai sunt disponibile. Pentru bolnavii de Covid-19 care nu au nevoie de internare la ATI, mai sunt disponibile doar o treime din...