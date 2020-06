Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis, joi, ministrului Educatiei, Monica Anisie, aprecierea pentru organizarea examenelor nationale, mentionand ca aceasta are "o nota mare" in privinta desfasurarii acestora. "Aveti aprecierea mea pentru modul cum au fost organizate examenele si toti detractorii, toti…

- Premierul Ludovic Orban si-a aratat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, aprecierea fata de ministrul Educatiei, Monica Anisie, pentru modul in care au fost organizate examenele nationale. ”Toti detractorii au primit un raspuns foarte consistent din partea echipei de conducere a Ministerului”, a afirmat…

- Unitatile de invatamant vor organiza examenele nationale si de certificare a competentelor profesionale prin ordin comun al ministrului Educatiei si al Sanatatii, in baza hotararilor Comitetului National pentru Situ

- Organizarea examenelor nationale si de certificare a competentelor profesionale va fi reglementata prin ordin comun al ministrului Educatiei si al Sanatatii, in baza hotararilor Comitetului...

- "Este o decizie pe care am luat-o. Am realizat ordinul de ministru prin care am aprobat noile programe pentru examenele nationale si, intr-adevar, materia si continuturile pe care elevii le au de studiat pana la examen sunt continuturile invatate pana la finalizarea semestrului I", a afirmat Monica…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a aprobat prin ordin de ministru revizuirea programelor de examen pentru Evaluarea Naționala și Examenul Național de Bacalaureat, fara conținuturi aferente semestrului al II-lea al anului școlar in curs. Printr-un comunicat remis presei, s-a specificat ca aceasta…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei a declarat, in aceasta seara, ca simularile examenelor nationale au fost anulate, fiind inlocuite cu testele de antrenament pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a. ”Simularile sunt anulate. Nu mai putem sustine simularile, insa aceste simulari le-am inlocuit cu…

- Intr-o interventie telefonica la Romania TV , ministrul Educatie, Monica Anisie, a facut cateva precizari referitoare la sustinerea examenele nationale de anul acesta. "Niciodata nu am luat in calcul inghetarea anului scolar. In aceasta perioada elevii pot rezolva acele teste, iar in data de trei aprilie…