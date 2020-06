Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca numarul persoanelor cu contract de munca a scazut cu 14.000 in luna mai, comparativ cu perioada similara a anului trecut, scrie Agerpres.Foarte multi analisti, lideri politici din Opozitie au prevazut apocalipsa in domeniul pietei muncii: un somaj inspaimantator.…

- Consumul populației a scazut in aprilie Foto Agerpres Consumul populației a scazut în aprilie, cea de a doua luna în care România s-a aflat în stare de urgența. Cu toate acestea, în primele patru luni ale anului s-a înregistrat o creștere fața de perioada…

- Romania va beneficia de fonduri europene in valoare de 5 miliarde de euro, bani care vor ajuta la redresarea economiei dupa criza determinata de pandemie. Premierul Ludovic Orban a anunțat ieri seara ca aceste miliarde de euro vor merge direct spre economie și spre sprijinirea forței de munca. Guvernul…

- Senatorii au votat telefonic pentru acest act normativ, fiind exprimate 131 de voturi "pentru", transmite Agerpres. OUG 40/2020 privind intarirea capacitatii administrative a sistemului sanitar prevede ca perioada de rezidentiat pentru medicii din ultimul an, care nu pot sustine in acest moment…

- Conform cifrelor oficiale, este vorba despre o scadere de peste 90% fata perioada similara a anului trecut, dar in acelasi timp se mentine relativ constant tranzitul mijloacelor de transport marfa. Potrivit unui comunicat al IGPF, in ultimele 48 de ore (18 – 19 aprilie), prin punctele de frontiera au…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca aproximativ 80-90.000 de romani ar putea pleca la munca in strainatate, in perioada urmatoare, fara a putea fi impiedicati. "Deocamdata in Romania exista un milion de contracte de munca suspendate, aproximativ 300.000 de contracte care sunt incetate. Pe langa asta,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara ca este posibil ca in perioada urmatoare sa plece la munca in strainatate in jur de 80.000- 90.000 de romani, un milion de contracte de munca fiind la aceasta ora suspendate. "Avem aproximativ o estimare, in jur de 80-90.000 de persoane care este posibil…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri seara, la B1 TV, ca Guvernul pe care-l conduce va implementa un program special pentru anumite sectoare din sistemul public, pe perioada pandemiei de coronavirus. Astfel, se ia in calcul ca o jumatate dintre angajați sa lucreze 15 zile, apoi sa stea 15 zile…