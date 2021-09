Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat vineri ca in cazul in care, in urma discutiilor din coalitia de guvernare, se va degaja o solutie acceptata de catre toate partile, o va sustine la randul lui.

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca este "o iluzie" sa se creada ca vreo natiune membra a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ar vrea sa reinceapa actiunea militara in Afganistan dupa ce talibanii au preluat acolo puterea, informeaza Reuters. "In opinia mea, este…

- Indiferent de cauza care a dus la pierderea lui, un dinte lipsa trebuie inlocuit cat mai repede, pentru ca altfel pot sa apara complicații ce ajung sa afecteze alți dinți și intreaga cavitate bucala. Pacienții au la indemana mai multe soluții, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale. Pana nu demult,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat marți ca este problema premierului Florin Cîțu daca documentul privind campania interna este real sau nu. Orban a spus ca își menține afirmațiile potrivit carora, daca documentul este veridic, consilierul de stat al premierului care l-a elaborat…

- Presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor, sustine, intr-un interviu pentru News.ro, ca ordonanta de urgenta pregatita de Guvern, care permite interventia rapida a autoritatilor in localitatile atacate de ursi, rezolva doar partial problema. ”In cazul ursilor care sunt prezenti zilnic…

- Alegerile din PNL au intrat in linie dreapta la nivelul organizațiilor județene, fapt pentru susținatorii lui Florin Cițu și cei ai lui Ludovic Orban au inceput deja sa se poziționeze de partea cui vor fi la congresul din septembrie. Insa, exista și un numar destul mare de organizații județene care…

- Cea mai mare problema pe care o are acum Romania este de natura demografica, a sustinut presedintele PSD, Marcel Ciolacu, joi, la dezbaterea initiativei legislative privind sustinerea tinerelor familii cu copii, organizata de PSD la Palatul Parlamentului. "Orice om politic responsabil este constient…

- Alocatiile pentru copii vor creste de la 1 ianuarie 2022 cu 20%, plus indexarea curenta cu rata inflatiei, a declarat, marti, presedintele Camerei Deputatilor, liberalul Ludovic Orban. "Alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022. Aceasta este decizia coalitiei, indiferent de ce amendament…