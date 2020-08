Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat ca scaderea Produsul Intern Brut a fost provocata de criza sanitara.Premierul Ludovic Orban a mai spus ca in Parlament e un dezmat in privinta majorarii cheltuielilor bugetare. „Criza sanitara a provocat o criza economica. Cu toate acestea, guvernul va crește pensiile cu un…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat vineri, la Craiova, ca Guvernul va adopta o decizie de crestere a pensiilor cu 14%. Orban a declarat ca majorarea pensiilor a fost "o decizie grea", insa a subliniat ca Executivul isi asuma o astfel de masura si ofera garantii privind plata acestor drepturi. "Criza…

- Ministrul Muncii a facut noi dezvaluiri despre pensiile romanilor. Violeta Alexandru spune ca susține creșterea punctului de pensie, iar acest amendament este in analiza, pe masa echipei guvernamentale. "Susținem creșterea punctului de pensii si reclacularea. Suntem in analiza sa vedem ce…

- Premierul Ludovic Orban spune ca inca nu se poate lua decizia redeschiderii restauranteor, desi s-a discutat despre acest lucru, cu reprezentantii din acest domeniu. Initial, dupa discutia pe care premierul a avut-o, la inceputul lunii iulie, cu reprezentantii restaurantelor, acestia au primit promisiunea…

- Premierul Ludovic Orban spune ca o crestere cu 40% a punctului de pensie, asa cum prevede legea pensiilor adoptata de PSD, "ar fi fost foarte dificila si in conditii de normalitate economica” si afirma ca pensiile vor creste "realist, pe baza sustenabilitatii economice”.