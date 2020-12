Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele si premierul au inaugurat primii kilometri din A7 - varianta ocolitoare Bacau. Orban: ”Moldova va beneficia de ample proiecte de investitii, in urmatorii 4 ani” Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au participat, miercuri, la deschiderea tronsonului de Autostrada…

- Presedintele si premierul au inaugurat primii kilometri din Autostrada 7 - varianta ocolitoare Bacau. Orban: ”Moldova va beneficia de ample proiecte de investitii, in urmatorii 4 ani” Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au participat, miercuri, la deschiderea tronsonului…

- Presedintele si premierul au inaugurat primii 16 km din Aautostrada 7 - varianta ocolitoare Bacau. Orban: ”Moldova va beneficia de ample proiecte de investitii, in urmatorii 4 ani” Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au participat, miercuri, la deschiderea tronsonului…

- Romania ar putea avea 700 de kilometri noi de autostrada si 300 de kilometri de drum expres in urmatorii patru ani, avand in vedere tronsoanele pe care se lucreaza si cele pentru care se va da in curand ordinul de incepere a lucrarilor, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la conferinta…

- In cadrul unei dezbateri privind problemele cu care se confrunta Iasul si regiunea Moldovei, acesta a declarat: „Eu nu pot sa inteleg de ce PSD care a avut ca fief atata timp, in 30 de ani, Moldova, beneficiind de incredere si de sperantele oamenilor, a putut sa isi bata joc intr-un asemenea hal de…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, aflat duminica la Iasi, a participat o intalnire cu reprezentantii autoritatilor locale conduse de liberali si candidatii partidului la alegerile de peste o saptamana, in cadrul careia a subliniat importanta dezvoltarii economice, a infrastructurii, cat…

- Prim-ministrul Ludovic Orban, presedintele PNL, a prezentat, sambata, intr-o conferinta de presa organizata in municipiul Bacau, proiectele pe care Guvernul le are in infrastructura rutiera si feroviara din judetele Moldovei.Citește și: EXCLUSIV - Lista celor 32 de ambasadori propusi de Klaus…

- Cele zece noi statii ale Magistralei 5, Eroilor - Drumul Taberei, au fost inaugurate marti dupa-amiaza, dupa aproximativ un deceniu. O zi istorica, asa cum au numit-o si ministrul Transporturilor si mai multi dintre cei care au fost primii calatori pe ruta. In urale si aplauze a pornit prima garnitura…