VIDEO Orban: Măsurile de relaxare luate nu au dus la o creștere a numărului de cazuri, dar am ceva emoții acum Premierul Ludovic Orban este invitat la aceasta ora la Digi24. Premierul s-a declarat de acord ca elevii care vor avea febra în ziua BAC-ului sa aiba parte de o sesiune speciala daca Ministerul Educației și al Sanatații cad de acord și gasesc o soluție.

O a doua sesiune a examenului de Bacalaureat ar putea fi organizata la începutul lunii iulie pentru elevii care, din motive de sanatate, nu se pot prezenta la probele care debuteaza la 22 iunie.

Declaratii Orban:Despre BAC: de acord ca elevii care vor avea febra în ziua BAC-ului sa aiba parte de o sesiune speciala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

