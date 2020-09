Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va trebui sa fie intrunit luni Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) si apoi facuta o sedinta de Guvern in care sa fie aprobata hotararea privind prelungirea starii de alerta, in contextul in care pana in prezent nu a fost dat avizul Consiliului Legislativ…

- Ludovic Orban a refuzat ca miniștrii sai sa adopte, așa cum era prevazut, proiectul de prelungire a starii de alerta, dupa ce s-a constatat ca subordonații sai nu au obținut avizul necesar de la Consiliul Legislativ. Orban a anunțat ca in aceasta situație va fi convocata o noua ședința de guvern luni,…

- Ședința de Guvern de astazi a fost marcata de decizii importante precum prelungirea starii de alerta și masurile pentru redeschiderea școlilor dar și o contra acida intre premier și ministrul de Interne pe tema luptei impotriva clanurilor interlope.„Ludovic Orban: Domnule secretar de stat…

- Guvernul a decis prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, Hotararea nr. 40 privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate…

- Guvernul se reunește miercuri in ședința extraordinara pentru a discuta prelungirea starii de alerta, precum și adoptarea raportului privind perioada starii de urgența, potrivit Digi 24. Inainte de ședința executivului va avea loc și o ședința a Comitetului pentru Situații de Urgența. Starea de alerta…

- Guvernul se reuneste, miercuri, in sedinta si exista posibilitatea de a prelungi starea de alerta pentru inca 30 de zile, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice.Guvernul s-ar putea reuni, miercuri, in sedinta de urgenta, pentru a prelungi starea de alerta cu inca 30 de zile, potrivit…

- Guvernul urmeaza sa aprobe prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 17 iunie, in baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, a anuntat, marti, prim-ministrul Ludovic Orban, la inceputul sedintei Executivului. …