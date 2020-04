VIDEO Orban: Luni depunem la Parlament raportul privind măsurile luate de Guvern Premierul Ludovic Orban a declarat ca luni va trimite Parlamentului raportul privind masurile luate de Guvern in perioada starii de urgenta si a solicitat fiecarui ministru sa transmita pana vineri masurile sectoriale.



"Solicit fiecarui ministru sa ne trimita forma finala privitor la masurile sectoriale care au fost luate pe domeniul fiecarui ministru pentru a finaliza informarea solicitata de Parlament. Am primit materialul, dar mai sunt retusuri care trebuie facute. Ma uit la ministrul Justitiei, sunt prea putine masuri incluse, noi trebuie sa prezentam un raport cuprinzator privitor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

