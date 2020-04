Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovoc Orban le-a cerut, joi, ministrilor, la inceputul sedintei de Guvern, sa trimita lista finala cu propunerile de masuri care trebuie incluse in decretul de prelungire a starii de urgenta. Prelungire stare de urgenta. Sociolog: Reactia romanilor, influentata de ce se intampla…

- Premierul Ludovic Orban a cerut miniștrilor sa dea, cat mai urgent posibil, lista cu masuri ce ar urma sa fie intraduse de președintele Klaus Iohannis in decretul privind prelungirea starii de urgența cu inca 30 de zile."Solicit miniștrilor sa transmita propunerile pentru decretul privind…

- COMUNICAT DE PRESA In urma nemulțumirilor exprimate de unii clienți Gaz Est racordați la sistemul de distribuție al companiei, consideram necesara prezentarea urmatoarelor clarificari: Avand in vedere contextul instituirii pe teritoriul Romaniei a starii de urgența prin Decretul nr. 195/16.03.2020 al…

- Primaria municipiului Roman a adoptat o serie de masuri, in sprijinul mediului de afaceri, pe perioada starii de urgenta. “S-au luat, pe plan local, mai multe masuri care sa vina in sprijinul agentilor economici afectati de instituirea starii de urgenta. Conform HCL 73/26.03.2020 s-a decis aprobarea…

- Avand in vedere prevederile art. 34, art. 35 și art. 36 din Decretul nr.195/2020 privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial nr.212 din data de 16.03.2020, va comunicam urmatoarele: Pe durata starii de urgenta are loc suspendarea efectuarii controalelor…

- Dupa o ședința care a durat pana la 3 dimineța, Guvernul a decis o lista cu noi masuri și decizii luate in contextul decretarii starii de urgența in Romania din cauza coronavirusului.

- "Am luat decizia de aviza pozitiv in toate comisiile parlamentare decretul prezidențial. Am incuviintat decretul Președintelui pentru ca avem o stare de urgenta in țara”, a declarat Alfred Simonis, liderul deputaților PSD. Decretul prezidențial va fi votat de plenul reunit al Parlamentului…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Nelu Tataru spune ca, prin decretarea starii de urgenta, poate fi limitata deplasarea in anumite zone, ”izolarea va fi izolare” si pot fi inchise institutii sau unitati de alimentatie publica, precum mall-uri, ori restaurante.Vezi și: Ce drepturi…