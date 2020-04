Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Transporturilor, Lucian Bode, sa ia masuri in cazul Aeroportului Cluj, dupa apariția imaginilor cu romanii inghesuiți in parcare, care se pregateau sa plece in Germania. „In cazul in care mai exista curse, sa fie notificate din timp, pentru respectarea conditiilor”,…

- Premierul Ludovic Orban a criticat modul in care s-a gestionat situația de la la Cluj-Napoca, acolo unde aproape 2.000 de muncitori sezonieri romani din toata țara au fost aduși pentru a fi transportați in Germania. Orban a cerut demiterea managerului Aeroportului, pe care il considera vinovat. Insa,…

- Sistemul de transport reprezinta o linie vitala pentru economie, iar aceasta obligatoriu va fi mentinuta, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, precizand ca zilnic intra in tara, in medie, 4.000 - 4.500 de camioane. "Sistemul de transport, alaturi de sistemul financiar…

- Ședința de urgența, marți, la Cotroceni, de la ora 12.00, pentru discuții privind evaluarea masurilor luate pentru combaterea epidemiei de COVID-19. La finalul ședinței, președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa. „Am discutat masurile suplimentare care se cer luate. Am convenit ca…

- La finalul ședinței, președintele domnul Klaus Iohannis va susține o declarație de presa.Tot astazi, de la ora 14.00, Iohannis participa la o videoconferința cu managerii de spitale, cu premierul Ludovic Orban, și cu miniștrii Afacerilor Interne, Marcel Vela, Sanatații, Victor Costache, Apararii Naționale,…

- Ministrii Guvernului Orban s-au autoizolat dupa ce s-a aflat ca senatorul Vergil Chitac, testat pozitiv pentru coronavirus, a participat la sedinta conducerii PNL de luni.Premierul Ludovic Orban a fost testat in cursul zilei pentru noul coronavirus (COVID-19), iar rezultatul este NEGATIV.De asemenea,…

Vizita de ieri a ministrului Transporturilor, Lucian Bode, la Cluj-Napoca, a adus o veste extraordinara și pentru turdeni, care a fost anunțata chiar de primarul Clujului, Emil Boc!

- Premierul Ludovic Orban are, miercuri, a doua runda de intalniri din aceasta saptamana cu președintele Klaus Iohannis, el fiind insoțit de miniștrii Transporturilor, Economiei și Muncii, Lucian Bode, Virgil Popescu și Violeta Alexandru.