- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca obiectivul guvernului referitor la centrala nuclearoelectrica de la Cernavoda este sa investeasca 8-9 miliarde de euro in retehnologizarea reactorului 1, dar si construirea reactoarelor 3 si 4. "Pentru centrala nucleara avem planuri mari, obiectivul nostru…

