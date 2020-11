Stiri pe aceeasi tema

- drog Romania se situeaza sub media europeana in ceea ce privește consumul de droguri in randul adolescentilor, potrivit unui studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog (ANA), transmite Agerpres. Astfel, consumul oricarui tip de drog ilicit de-a lungul vietii (care au consumat cel putin o data) se…

- Consumul de droguri de-a lungul vietii este mai mic in Romania, fata de media europeana, pentru toate categoriile de droguri ilicite analizate, indica rezultatele unui studiu desfasurat de Agentia Nationala Antidrog in randul elevilor de 16 ani. Cel mai consumat drog ilicit in randul adolescentilor…

- Cea mai mare provocare in 2020, din punct de vedere al Finantelor, a fost convingerea investitorilor straini, a agentiilor de rating si a Comisiei Europene ca Romania are un Guvern responsabil, a afirmat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, care a adaugat ca se asteapta ca si Standard&Poor's…

- Astfel, pretul unui litru de benzina in Romania este de 0,923 euro, in timp ce media celor 27 de stat din UE este 1,247 euro pe litru. Preturi mai mici decat in Romania sunt doar in Bulgaria, respectiv 0,899 euro pe litru. Cea mai scumpa benzina este in Danemarca - 1,403 euro pe litru. In ceea ce priveste…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat, joi, la Giurgiu, ca nu sunt justificate reprosurile adresate liberalilor cu privire la contextul numirii lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ, el transmitandu-le reprezentantilor USR sa sa concentreze "pe batalia cu PSD"."Consuma…

- Strategii de razboi fac scenarii și țin cont de toate elementele, economic, militar, social. Daca ar fi sa facem comparații din punct de vedere militar intre Romania și Ungaria am ramane surprinși. Unde se claseaza cele doua state din punct de vedere militar Romania, din punct de vedere militar, conform…

- Adda și Catalin sunt casatoriți de mai mulți ani, auimpreuna un baiețel, iar apariția lor la Asia Express a starnit reacțiineașteptate, mai ales ca cei doi se certau des, fara sa țina cont de camerelede filmat. Dupa certurile de la Asia Express, Adda a fost mereu intrebata care este, de fapt, relația…

- "Este clar ca este un sector afectat si, daca ma intrebati pe mine, din punct de vedere economic, si aici vorbesc doar din punct de vedere economic, maine as da drumul restaurantelor, dar nu este doar economic, aici este vorba si de sanatate si de aceea intotdeauna aceasta decizie trebuie luata impreuna.…