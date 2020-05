Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat miercuri, din Piața Victoriei, ca Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor umanitar pentru Republica Moldova in valoare de 16,5 milioane de lei, sub forma unor materiale sanitare necesare pentru a face fata eforturilor de limitare a raspandirii infectiei cu coronavirus.„Am…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca s-a ales ziua de 6 mai pentru a transmite ajutoare medicale in Republica Moldova pentru a celebra ziua cunoscuta ”Podul de Flori”, atunci cand, in 6 mai 1990, peste un milion de romani au trecut Prutul.”Pe 6 mai 1990, in urma cu 30 de ani, a avut loc trecerea…

- Convoi cu echipamente sanitare oferite de Romania Republicii Moldova Foto: crucearosie.ro. Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de România Republicii Moldova pentru sprijinirea în lupta împotriva epidemiei de COVID-19 va pleca miercuri dimineata…

- Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de Romania Republicii Moldova pentru sprijinirea in lupta impotriva epidemiei de Covid-19 va ajunge la Chișinau, dupa ce astazi, miercuri dimineata, va porni din București, Piata Victoriei, in prezenta premierului Ludovic Orban.

- Guvernul Romaniei a aprobat joi, 31 aprilie, acordarea unui ajutor umanitar pentru Republica Moldova in valoare de 3,5 milioane de euro, menit sa contribuie la lupta impotriva raspandirii COVID-19.

- Guvernul aproba joi, in sedinta, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu 16.500.000 de lei din Fondul de rezerva bugetara, pentru acordarea unui ajutor umanitar medical cu titlu gratuit, necesar in lupta anti-COVID, pentru Republica Moldova. Prim-ministrul Ludovic Orban a acceptat introducerea…

- Guvernul Romaniei urmeaza sa decida in aceasta seara un sprijin substanțial pentru Republica Moldova, constand din echipamente medicale, maști și combinezoane. Valoarea estimativa a ajutorului se ridica la 3,5 milioane de euro.

- Co-președintele Platformei Social Liberale (PSL), Ilan Laufer, il critica aspre pe premierul Ludovic Orban pentru refuzul de a incepe o testare agresiva in randul populației Romaniei. El ii aminește premierului ca Romania e pe ultimul loc la numarul de testari in Europa și ca daca nu se da drumul…