- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Executivul pregateste o Ordonanta de urgenta cu toate masurile care au fost stabilite pentru perioada starii de urgenta care au generat drepturi, facilitati, avantaje pentru diferite categorii profesionale, precum somajul tehnic si zilele libere pentru parintii…

- "In ceea ce priveste dreptul de care beneficiaza un parinte ca sa stea cu copilul, va fi valabil pana la inceputul vacantei scolare. (...) Va face obiectul ordonantei de urgenta pe care o vom adopta tot joi. Joi practic vom adopta prin ordonanta de urgenta toate masurile care au fost stabilite…

- Premierul Ludovic Orban a declara, luni, in cadrul unei vizite la Curtea de Argeș, ca joi va fi adoptata o ordonanța de urgența prin care se vor stabili masurilor care vor fi prelungite din perioada starii de...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca este socat in urma deciziei CCR prin care s-a declarat neconstitutionala Ordonanta privind amenzile date in perioada starii de urgenta. Premierul ataca CCR si spune ca se poate ajunge la situatia de a nu se mai putea da amenzi pe perioada starii de urgenta.…

- Guvernul Orban lucreaza la proiectul de Ordonanta de Urgenta prin care se va institui somajul tehnic, in sistemul bugetar, insa pregateste si alte masuri de reducere a cheltuielilor statului. Potrivit unor surse din Guvern, se ia in calcul taierea cu un procent in jur de 25% a indemnizatiei demnitarilor,…

- Guvernul Orban a dat o ordonanța de urgența azi-noapte, prin care incearca sa reglementeze funcționarea, pe perioada situației de urgența, a centrelor de asistența sociala pentru copii și adulți. Din pacate, textul ordonanței, conceput cel mai probabil de persoane care din birou probabil nu știu cum…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi OUG prin care sunt acordate zile libere pentru parinti si in timpul vacantelor scolare, pe perioada starii de urgenta. ”Parintii care isi supravegheaza la domiciliu copiii in varsta de pana la 12 ani dupa instituirea starii de urgenta vor beneficia de zile…

- Masurile referitoare la restricțiile de circulație, care reprezentau recomandari pana in prezent devin obligatorii, incepand de maine, a anunțat marți președintele Klaus Iohannis. Cetațenii pot ieși pentru a face cumparatori sau pentru a merge la serviciu.